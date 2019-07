Quarta Repubblica, Nicola Porro intervista Luigi Di Maio e Giovanni Tria

Luigi Di Maio

Luigi Di Maio

Lunedì 15 Luglio 2019, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa sera in prima serata su Retequattro, nell’ultimo appuntamento stagionale con “”,Ultima puntata perTanti i temi politici e di attualità: dall’agenda dell’esecutivo gialloverde, con riferimento anche alle tensioni interne al M5s, all’andamento dell’economia italiana, in vista della prossima Manovra che servirà a rilanciare il nostro Paese anche in Europa.E ancora, centrale il tema dell’: continuando il filone dell’inchiesta, le telecamere della trasmissione, domani sera, mostreranno i retroscena legati al mondo delle Ong.