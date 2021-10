"Purché finisca bene", torna il ciclo di commedie di Rai1: Neri Marcorè nei panni di uno psicologo avaro. La videointervista

Torna su Ra1 il ciclo "Purché finisca bene", la collana di film televisivi dedicata alle commedie. In "Digitare il codice segreto" Neri Marcorè è il Dott. Alberico Ferretti, psicologo ed autore del best-seller “Digitare il codice segreto”, manuale per curare l’avarizia. Peccato che lui è nient'altro che un tirchio senza speranza ma, grazie all'incontro con Beatrice (Valeria Bilello), qualcosa potrebbe cambiare. «L'avarizia è davvero un vizio capitale» commenta Marcorè in collegamento su Zoom. Accanto a Neri nel cast troviamo Paola Minaccioni nei panni di una donna un po' ossessiva nei confronti del Prof. Alberico: «Ho amato il fatto che fosse un personaggio un po' doppio» rivela l'attrice. «All'inizio il mio personaggio si rivela un po' una stalker ma poi grazie alla fiducia del Prof. Alberico cambia completamente».

Digitare il codice segreto andrà in onda su Rai1 in prima serata il 12 ottobre.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 22:40

