Pupa e Secchione show, anticipazioni: Flavia Vento chiede di rientrare. Provvedimenti disciplinari per Paola Caruso e Mila Suarez. In questa nuova puntata Malena sarà ospite come Pupa per una sera. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale.

La prova di questa sera con Malena assegnerà un bonus a una coppia dopo una prova ‘sexy’, ispirata alla scena di un celebre film. Il suo voto si unirà a quello dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. In studio, Flavia Vento che dopo il ritiro chiederà ai tre giudici di poter essere riammessa in gara

Nelle ultime ore, le due pupe Paola Caruso e Mila Suarez sono state protagoniste di un durissimo scontro per contendersi il secchione Gianmarco Onestini. La discussione è andata però oltre il consentito e per questo saranno presi seri provvedimenti disciplinari.

La pupa Emy Buono ha raccontato nella villa il suo difficile passato e in questa puntata riceverà un’inaspettata sorpresa. Immancabili saranno le prove in cui si sfideranno le coppie, tra cui il bagno di cultura che decreterà la terza coppia eliminata da La Pupa e il Secchione Show.

