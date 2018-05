Da Maria De Filippi a Bonolis passando per le fiction: il mistero dei programmi mai andati in onda

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – La stagione televisiva volge al termine e fra successi annunciati e sorprese inaspettate, sono molti iannunciati che poi realmente non hanno mai visto la luce. La lista delle tramissioni che non hanno visto la luce (o conferma) sono molte e spaziano fra Mediaset, Rai e La7 e contano anche nomi eccellenti come quelli die Paolo Bonolis.A farne le spese infatti ci sono anche Maria De Filippi e Celentano: “Non abbiamo visto su Rete 4 Madre Mia di Albano – fa sapere “Dagospia” - non è tornato in onda su Canale 5 House Party di Maria De Filippi e la fiction Ultimo 5 con Bova è slittata alla prossima stagione. Per non parlare del mistero Adrian di Celentano e che fine hanno fatto Il senso della vita di Bonolis, lo show di Montesano sulla prima rete, il nuovo reality Surviving Africa e il debutto da conduttore di Stefano De Martino con Ultima Fermata?Cairo aveva annunciato Corrado Guzzanti su La7, Orfeo fiero aveva festeggiato per il ritorno di Benigni su Rai1. E' rimasta in soffitta la seconda stagione di Non uccidere con Miriam Leone, desaparecido anche Made in Sud e Goggle Box. La tv che non mantiene le promesse”.