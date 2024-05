Prof nudo in tv da Fabio Fazio, ma a scuola manca da tre mesi per un infortunio: il gesto naturista gli è costato un'istruttoria

di Redazione web

Naturista di prima linea, professore ma disoccupato al momento per un infortunio che lo tiene ferm oai box da gennaio. Il suo nome è Jean Pascal Marcacci e si è presentato nudo davanti a Fabio Fazio e Luciana Litizzetto.

Nel corso della puntata della domenica di Che tempo che fa, l'uomo è entrato in studio con un semplice asciugamano in vita. Ma chi è questo personaggio di cui si parla sul web e sui social da giorni?

Jean Pascal Marcacci è da 22 anni presidente dell’Aner, l’Associazione naturisti dell’Emilia-Romagna, ma anche insegnante di Diritto all’IIS Rosa Luxemburg di Bologna. Il prof naturista di 64 anni, domenica sera è comparso al programma «Che tempo che fa» con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, senza mai nominare la scuola ma solo citando appunto la sua attività personale.

L'istruttoria

L’Ufficio scolastico provinciale aprirà un’istruttoria nei suoi confronti. «Mi è arrivato del materiale su questa vicenda - spiega il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Giuseppe Panzardi -, faremo tutte le valutazioni del caso». «Un dipendente pubblico - aggiunge però - è sempre tale, anche se è presidente di un’associazione e un ruolo pubblico va rappresentato con onore e decoro, c’è tutta una deontologia da rispettare».

Il diretto interessato si difende: «Mi sono procurato un infortunio a scuola, a gennaio mi sono rotto tre costole e ho avuto di conseguenza un aggravamento della mia situazione lombare e cervicale: sto facendo delle terapie riabilitative da tre mesi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA