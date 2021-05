I produttori audiovisivi lanciano l’allarme: la Rai rischia di soccombere allo strapotere delle multinazionali streaming on demand

La Rai ha un biglietto da visita che le permette da anni di conquistare il mercato estero e grazie a RaiCom di vendere i suoi prodotti migliori, che sono le fiction prodotte Rai e i programmi scientifici-culturali firmati da Piero e Albero Angela. Tuttavia in commissione Vigilanza Rai dagli audiovisivi arriva una sottolineatura importante.

L'INTERVENTO DI GIANCARLO LEONE

«Le produzioni di serialità della Rai registrano quest’anno una contrazione del 20% di investimenti rispetto al 2020 – ha denunciato Giancarlo Leone presidente di Apa (Associazione Produttori Audiovisivo) - e lo scollamento tra piano economico e piano finanziario rischia di rendere ancora più preoccupante la situazione.

Rai Fiction, non per responsabilità della sua direttrice ma per scelte di vertice, produrrà molto meno e sarà costretta inoltre a far slittare alcune produzioni all’anno prossimo, con una spirale viziosa che avrà effetti a catena anche sull'anno prossimo. Dunque non è una affermazione azzardata dire che Rai sta disinvestendo sulle produzioni culturali e dell’audiovisivo. Se la Rai proseguirà su questa strada – ha continuato Leone - l’industria nazionale soccomberà allo strapotere delle multinazionali dello streaming on demand ed il nostro Paese rischierà di essere la provincia di un impero di cui conserveremo soltanto la memoria. La Rai non potrà fare da sola questo importante passo, ma dovrà essere accompagnata da scelte e provvedimenti del governo che consentano di contare su maggiori risorse per le produzioni sia tramite il conferimento delle ulteriori trattenute che attualmente gravano sul canone, sia con strumenti mirati».

«Se la Rai è il volano dell’industria culturale - ha sottolineato Leone - non deve venir meno alla sua missione. Il servizio pubblico nazionale, come quelli dei principali Paesi europei, svolge questa attività di produzione di contenuti prevalentemente con gli operatori del settore, ovvero i produttori indipendenti. In questo senso investe e ha un ruolo prevalente su tutto l’audiovisivo per oltre 300 milioni di euro l’anno, circa il 15% di tutto il fatturato Rai. Se si considera che Bbc investe il 50% del fatturato in contenuti audiovisivi di produzioni indipendenti».

Secondo Leone, «la Rai sta perdendo progressivamente peso specifico in questo ruolo perché investe sempre meno nell’industria culturale dei contenuti audiovisivi nonostante abbia ottenuto da quest’anno 84 milioni annui stornati parzialmente dal cosiddetto extragettito con l’aspettativa che servissero per investire sul prodotto e non per migliorare necessariamente il proprio conto economico».

L'INTERVENTO DI LUCIA MILAZZOTTO

«In questo momento l'Italia è guardata con grande interesse dagli operatori internazionali che riconoscono nelle nostre storie, territorio, patrimonio culturale un grande potenziale internazionale - ha incalzato sempre in Vigilanza Lucia Milazzotto, direttore MIA nella sua audizione - Questa è un'opportunità importante da cogliere in termini di coproduzioni ed esportazione di prodotto e quindi di valorizzazione del contenuto. Il Servizio pubblico è quindi il partner essenziale in questo percorso di internazionalizzazione e di rafforzamento del posizionamento del contenuto italiano nel mondo».

«Dal nostro punto di osservazione di evento di business di riferimento per l'industria nazionale e internazionale – ha proseguito Milazzotto - i servizi pubblici europei, tra cui la Rai, rimangono gli interlocutori di riferimento per la produzione di contenuto, la crescita delle industrie creative nazionali, i rapporti di co-produzione internazionali degli operatori e l'accesso al mercato del nuovo talento. In un'ottica di una crescente domanda di contenuto audiovisivo e differenziazione del prodotto, in un contesto competitivo fortemente modificato dalle abitudini dei consumatori giovani e dall'ingresso di grandi player globali, che comunque rappresentano un benchmark importante, il Servizio Pubblico può cogliere l'opportunità fondamentale di presentare modelli di business competitivi, investendo adeguatamente sul contenuto, di stampo fortemente italiano e di appeal internazionale».

IL MERCATO RAI ALL’ESTERO

Negli ultimi anni RaiCom ha venduto all’estero bene i suoi prodotti più richiesti. E anche nel 2020, nonostante la pandemia, i risultati sono stati buoni. La soap “Il Paradiso delle Signore” è stata venduta in 120 territori, tra cui Giappone, Filippine, Usa e ovviamente Europa. Il Commissario Montalbano ha ormai superato il tetto dei 140 paesi. La serie con Luca Zingaretti è stata acquistata da network come Bbc, Mhz Network negli Usa, France Tv, Nhk in Giappone. Buoni risultati di recente anche per nuove fiction come “Non Uccidere” (una tipologia investigativa che è piaciuta soprattutto a francesi, tedeschi e al mercato Usa), “L’Ispettore Coliandro”, “Imma Tataranni” (venduta a network come Canal Plus e Disney Fox), “I Bastardi di Pizzofalcone” e le due coproduzioni Rai “L’Amica Geniale 2” e “Doc nelle tue mani”.

