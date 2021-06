Al Prix Italia si riparte nel segno della cultura ma pensando al futuro

Ben 241 programmi in concorso nelle sezioni radio, tv e web, presentati da 56 organismi di 33 Paesi e valutati da 66 giurati, in rappresentanza di 43 broadcaster da 29 Paesi. Dal 14 al 18 giugno si ritrovano a Milano per la 73esima edizione del Prix Italia, il concorso internazionale organizzato dalla Rai per programmi di qualità radio, tv e web. Cinque giorni di anteprime, incontri, dibattiti, in presenza e online, per ripartire proprio dalla Cultura.

La Cerimonia di apertura, in programma lunedì 14 giugno alle 11, si terrà al Teatro alla Scala, luogo simbolo di una delle città che più hanno sofferto a causa della pandemia, e alla quale intervengono la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati; il ministro della Cultura, Dario Franceschini; il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; il sindaco di Milano Giuseppe Sala; il presidente Rai, Marcello Foa; il Sovrintendente del Teatro alla Scala, Dominique Meyer; il presidente Prix Italia, Graham Ellis; il segretario generale Prix Italia, Annalisa Bruchi.

Ad arricchire la manifestazione panel, anteprime e una ricca varietà di temi su cui si confronteranno i massimi esperti del settore: dalle coproduzioni di maggior successo all’analisi dei cambiamenti e delle prospettive per il futuro provocati dal moltiplicarsi dei servizi offerti in streaming.

Dei programmi in concorso, le giurie internazionali hanno selezionato i finalisti delle nove categorie: 3 per i programmi radiofonici, 3 per i programmi televisivi e 3 per i progetti web, oltre al Premio Speciale in onore del Presidente della Repubblica Italiana, il Premio Speciale Giuria degli Studenti e il Premio Speciale Signis.

I Premi Speciali vengono attribuiti da 10 giurati di 9 Paesi, oltre a 47 giurati studenti universitari. Come da tradizione, il Prix mette al centro i giovani e dedica un ruolo di primo piano agli studenti delle università del territorio grazie al protocollo d’intesa firmato da Rai e Conferenza dei Rettori delle università italiane.

