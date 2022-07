Da Lol a Lillo, da Matano a Ferilli: Prime Video a tutto show

di Michela Greco

Mai più senza Lillo. Dopo l’exploit di “LOL.”, Prime Video punta ora moltissimo sul comico capitolino: alla presentazione romana delle nuove proposte italiane (oltre 15 tra produzioni e acquisizioni) della piattaforma streaming, sono stati annunciati ben 4 progetti che lo coinvolgono. Il primo è “Sono Lillo”: «Sarà su di me - ha spiegato lui stesso - ma in un multiverso in cui sono un attore che cerca di liberarsi dell’unico suo personaggio di successo, Posaman». Accanto a lui colleghi come Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti. Il secondo è “LOL XMas Special”, versione natalizia del fortunato show, di cui è confermata la terza stagione per il 2023. In una puntata unica della durata di un film condotta da Fedez, l’attore sfiderà Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud e il Mago Forest. Il terzo progetto è il film “Mai dire Kung Fu - Grosso guaio all’Esquilino” e infine, con Greg, Lillo sarà protagonista di una puntata di “Comedy Specials”.

Sempre in tema di comicità, a fine anno arriverà “Prova prova sa sa”, comedy show basato sull’improvvisazione: sarà condotto da Frank Matano e animato da Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. Tornano poi le nuove stagioni di show collaudati come “Dinner Club”, che conferma Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto e invita Albanese, Giallini, Cortellesi e Zingaretti a scoprire ricette in giro per l’Italia con Cracco, e “Celebrity Hunted”, in cui sono coinvolti, tra gli altri, Argentero e D’Amore. Dopo il successo dei loro film, Prime Video cerca il pubblico giovanissimo affidando a Luì e Sofì la serie tv “Me contro Te – La Famiglia Reale”, mentre attira i fan del mondo sportivo e musicale con i documentari su Mahmood e Kobe Bryant. Annunciati anche la commedia family con Abatantuono “Improvvisamente Natale”, la serie su diversity e inclusion “Prisma”, il thriller con Stefano Accorsi “Ipersonnia” e la serie con Kim Rossi Stuart “Everybody Loves Diamonds”, sulla storia vera del più grande furto di diamanti mai realizzato. Luigi Lo Cascio sarà invece «un cattivo in un mondo pazzo, pieno di invenzioni e umorismo» nella serie “The Bad Guy”, in autunno. La piattaforma di Bezos, infine, conferma la copertura della Champions League per la stagione 2022-2023, con l’ingresso di tre nuovi commentatori: El Pocho Lavezzi, Alessandro Nesta e Massimo Oddo.

