Pretty Woman, l'eterna replica vince ancora la sfida degli ascolti

ROMA - Da domenica sera a oggi Rai1 ha collezionato una serie di successi da incorniciare. Le fiction La Vita Promessa 2 con Luisa Ranieri ha chiuso con una media di 4,5 milioni e il 19,3% di share. Il lunedì sera l'epilogo della seconda stagione de L'Amica Geniale ha fatto ancora meglio, sfiorando i 7 milioni con uno share del 28% (a certi livelli ci arriva solo Maria De Filippi al sabato su Canale 5 con C'è posta per te). Martedì sera la rete ammiraglia di Viale Mazzini ha calato il triplete: I Soliti Ignoti 6,1 milioni (21,9%), il mitico Don Matteo alla dodicesima stagione vicinissimo ai 6 milioni di media (24,2%) e in seconda serata Bruno Vespa con Porta a Porta al 15,6%. Tante medaglie al collo in attesa del grande evento che è dietro la porta: il ritorno di Montalbano.

Vabbè tra tante fiction al mercoledì si può pure dare spazio a qualche vecchio film. Scegliamone uno a caso: Pretty Woman! Ebbene la scelta di questo classico non è certo stata fatta a caso. Il film con Richard Gere e Julia Roberts (nella foto), nonostante sia all'ennesimo passaggio, al punto che il telespettatore non li conta più, ha segnato il gol che vale la Champions: oltre 3,8 i milioni stregati dalla coppia con un 15,7%, che fa capire quanta voglia abbia il pubblico a casa di guardare e assistere alle favole.

Più o meno lo stesso successo di Pretty Woman ce l'ha un altro classico dei film visti e rivisti. Italia 1, da tradizione, ogni anno manda in onda la sera della vigilia di Natale Una Poltrona per due. E ogni anno che passa gli ascolti aumentano: nell'ultimo passaggio 2,4 milioni di media spettatori con il 14,4% di share. Un risultato che per Italia 1 è un record. Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 08:11

