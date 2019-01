La preda perfetta: la trama, il cast e il trailer del film in onda stasera su Rete 4

Fabio De Luigi, un “mammo” tutto da ridere: «Oggi i genitori sono interscambiabili»​

Questa seraalle 21:27 andrà in onda suil film “", thriller del 2014 diretto dal regista Scott Frank. La vicenda è tratta da "Un'altra notte a Brooklyn", libro del 1992 scritto dal romanziere americano Lawrence Brook. Al centro delle vicende c'è Matthew "Matt" Scuder.È ile Matt Scuder, è un ex agente di polizia ed ex alcolista: ha lasciato la polizia dopo che, durante una sparatoria, ha ucciso una bambina per errore. Da allora, in mezzo ai sensi di colpa, Matt lavora come detective privato su commissione. Per questo, Scuder viene incaricato di risolvere un omicidio da un re della droga: alcuni rapitori hanno sequestrato e poi ucciso sua moglie, e il narcotrafficante, che aveva anche pagato il riscatto pur di riavere la donna indietro, chiede all'ex detective Scuder di risolvere il caso e di scoprire chi si cela dietro la morte della moglie.Al centro della scena troviamonei panni di Matt Scuder, mentre ad interpretare il boss della droga Kenny Kristo troviamo l'attore ingleseinvece interpreta il fratello del boss, Peter Kristo: è un tossico, ed è lui ad avvicinare nel film Scuder al boss. Nel cast figura anche il rapper americanoche interpreta TJ, il senzatetto che aiuterà l'investigatore privato nelle sue ricerche.