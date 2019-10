Porta a Porta, stasera la sfida Salvini-Renzi in tv

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

Il guanto di sfida, lanciato qualche settimana fa, è stato raccolto. La proposta indecentel'ha fatta. Morale della favola stasera a Porta a Porta si sfidano in un duello faccia a faccia. Matteo vs Matteo, una specie di Kramer contro Kramer. Di salsa piccante ce n'è tanta tra i due, l'ultimo pepe sul piatto l'ha messo Renzi chiedendo la cancellazione di Quota 100, la legge sulle pensioni tanta cara a Salvini. I due se ne dicono e continuano a darsene di santa ragione e ora ci vorrà il miglior Vespa per tenerli a bada. Il match è stato presentato come il duello dei duelli, vista la vena tutt'altro che diplomatica dei due protagonisti. E allora via con il cronometro alla mano e fuori i secondi. Il match andrà in onda su Porta a Porta al termine della partita della Nazionale di Mancini. E l'attesa dei telespettatori è più spasmodica per il confronto tra i due Matteo che per la gara degli azzurri, impegnati in un campo non certo proibitivo come quello di Vaduz sul quale affronteranno la cenerentola Liechtenstein.È da un po' di tempo che sulla Rai non si vedono faccia a faccia tra i big politici. Ormai si preferisce one to one con il conduttore. Un peccato perché i duelli televisivi hanno sempre fatto ascolti. A cominciare dal più visto di sempre, datato 14 marzo 2006. A sfidarsi erano Romano Prodi e Silvio Berlusconi, con Clemente Mimun in versione notaio e la presenza di due direttori come Roberto Napoletano (Il Messaggero) e Marcello Sorgi (editorialista La Stampa). Boom di ascolti per la prima serata di Rai1: 16.129.000 telespettatori e share del 52,13%. Uno score da record per un programma di politica, addirittura ha fatto più spettatori della prima tv del film La Vita è bella (16.080.000). Tre settimane dopo ci fu il secondo confronto che andò bene - stessi artefici e Bruno Vespa come mediatore-notaio al posto di Mimun - ma non come il primo (oltre 12 milioni, 42% di share). Si persero 4 milioni di spettatori. Un altro ascolto boom fu quello di Berlusconi ospite di Servizio pubblico su La7 con Michele Santoro e Marco Travaglio: 8.670.000 spettatori pari a uno share del 33,58% di share. Sbaragliata la concorrenza perfino di Don Matteo su Rai1 e di Pier Luigi Bersani, ospite la stessa sera a Porta a Porta.riproduzione riservata ®