Pooh, Eleonora Daniele ricorda Stefano D'Orazio dopo Sanremo. Ma fa un appunto: «Mi aspettavo anche te...»

Eleonora Daniele a Storie Italiane dedica una parentesi all'esibizione dei Pooh sul palco dell'Ariston nel corso della prima serata del Festival di Sanremo. In studio con lei è presente Stefania Giardoni, moglie di Stefano D'Orazio, componente della band scomparso dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo.

La polemica

Da super ospiti i Pooh si sono esibiti con i loro grandi successi, ma hanno voluto ricordare il loro amico scomparso. Eleonora ammette di essersi commossa nel corso della serata, vedendo quel momento, e parlando con Stefania però confessa: «Mi sarebbe piaciuto vedere anche te però dentro quel teatro», la faccia della moglie di D'Orazio fa trapelare il suo dispiacere e lo fa presente: «Si, anche a me sarebbe piaciuto, ma va bene così, per me l'importante è che si parli di Stefano».

Il ricordo

Amadeus già lo scorso anno aveva detto che avrebbe omaggiato Stefano e così è stato. I Pooh hanno riproposto i loro più grandi successi, per la gioia del pubblico. Ma in un clima di grande festa e amicizia, che ha visto protagonista anche Fogli, che aveva abbandonato anni fa la band, non è mancato il ricordo nostalgico per Stefano.

