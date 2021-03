Pomeriggio 5, Raffaello Tonon senza filtri su Daniela Martani: «Fate le battaglie per gli animali e sfottete i cristiani»

Raffaello Tonon, notoriamente pacato nei commenti, ha avuto uno sfogo senza filtri su Daniela Martani a Pomeriggio 5. La naufraga dell'Isola dei Famosi è conosciuta per il suo essere vegana e animalista. Nella sua vita ha fatto scoppiare numerose polemiche e l'opinionista ha ricordato quelle che per lui sono le parole peggiori pronunciate dall'ex gieffina. Ha replicato in particolare a Flavia Vento, in collegamento con il programma di Barbara D'Urso.

Pomeriggio 5, Raffaello Tonon senza filtri su Daniela Martani

«Daniela è meglio di tutte queste shampiste con le borsette e le pellicce», ha dichiarato Flavia Vento schierandosi dalla parte di Daniela Martani, non vista di buon occhio dai compagni di avventura in Honduras. «Fate le battaglie per gli animali e sfottete i cristiani. Daniela Martani all'indomani del terremoto di Amatrice disse che era questione di karma», la replica di Tonon.

Daniela Martani all'Isola dei Famosi

Daniela Martani che ha smosso gli equilibri, già precari, del gruppo e ha ingaggiato scontri verbali con Gilles Rocca. La no vax ha apostrofato il collega naufrago come verbalmente violento ed è scoppiata in lacrime mentre lui ha minacciato di andarsene. C’è chi continua ad attaccarla per le sue posizioni negazioniste, ma tanti si stanno ricredendo sul suo conto. Sui social, infatti, è stata difesa augurandole la vittoria finale:

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 21:07

