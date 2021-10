Pomeriggio 5, Paolo Brosio sotto attacco: bufera per le sue parole sul Ddl Zan

Bufera sulle parole di Paolo Brosio sul Ddl Zan a Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara D'Urso solo il giornalista ha manifestato perplessità sul testo, mentre gli altri lo hanno difeso strenuamente contestando quanto dichiarato. Sullo sfondo, le vicende di persone Lgbt bullizzate e il racconto di Vladimir Luxuria.

Leggi anche > Belen Rodriguez in crisi con Antonino Spinalbanese? Lei rompe il silenzio : «Resta single...»

A Pomeriggio 5 il Ddl Zan

Non è la prima volta che le opinioni di Paolo Brosio vengono contestate in diretta. Parole che hanno scatenato il dibattito su Twitter. «Gli attacchi omofobi avvengono semplicemente perché una persona è gay e non perché ha detto o fatto qualcosa», uno dei tweet sull'argomento.

Paolo Brosio a Pomeriggio 5

«Alcuni articoli di questa legge sono poco chiari. Guai al mondo a discriminare una persona perché è trans, ma guai anche al mondo a discriminare una persona che la pensa diversamente. Questa legge si basa sulla percezione di genere. Ci deve essere un percorso», ha dichiarato Brosio, mentre Luxuria ha ricordato che il presidente della Repubblica dovrà promulgare la legge solose compatibile ai diritti costituzionali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA