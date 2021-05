Pomeriggio 5 , l'ospite va fuori di sé in diretta: «Siete degli improvvisati». Barbara D'Urso costretta a mandare la pubblicità. Oggi, nell'ambito della rubrica "vicini in guerra", la conduttrice è tornata a parlare dell'accumulatore seriale di Scauri, in provincia di Latina. Alcuni abitanti di un condominio avevano chiesto aiuto alla trasmissione per liberare l'androne e le scale di un palazzo, invasi da fogli e spazzatura di proprietà del signor Stefano.

Una ditta, tramite Pomeriggio 5, ha ripulito le zone comuni del palazzo. Ma alcuni inquilini hanno richiamato Barbara D'Urso perché l'uomo avrebbe ricominciato ad accumulare. Non è tutto. Il signor Stefano non ha fatto accedere la ditta in casa e lì sarebbe ancora tutto sottosopra. Oggi, l'inviata Giorgia Scaccia è di nuovo nello stabile in compagnia dei due telespettatori che hanno chiesto aiuto al programma. La giornalista vorrebbe controllare la casa del signor Stefano, ma lui esce sul pianerottolo e va su tutte le furie: «Non potete entrare in casa mia, non mi avete avvertito in tempo. Siete stati un po' troppo improvvisati. Come tutti gli intellettuali e gli artisti sono molto caotico».

A quel punto, uno dei condomini s'infuria con Stefano: «Hai bisogno di aiuto, non te lo possiamo dare noi. Deve venire qualcuno ad aiutarti». Barbara D'Urso è costretta a mandare la pubblicità. Tornati in diretta, la conduttrice tenta di sedare gli animi: «Stefano la prossima volta ti chiameremo prima, ma poi devi farci entrare per aiutarti a pulire la casa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 18:36

