Barbara D'Urso, la confessione choc dell'ospite a Pomeriggio 5. Lei senza parole: «Non ci credo...»

Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Pomeriggio 5 , la confessione choc dell'ospite spiazza tutti. Barbara D'Urso senza parole: «Non ci credo...». Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è parlato del caso del 19enne di Ceretolo di Casalecchio di Reno (Bologna) sospettato di avere aver provocato la morte del compagno della madre (57 anni) e di aver tentato di uccidere la madre (56 anni), somministrando a entrambi veleno che sarebbe stato mescolato alla cena, da lui stesso preparata.

Intervistata in collegamento, Rita, la vicina di casa che ha soccorso la madre Monica. «Ho sentito delle grida di aiuto e delle botte - spiega Rita -. Io e mio marito abbiamo tentato di aprire la porta. Poi è uscita Monica che si è accasciata sul pianerottolo. Era piena di lividi sul volto. Mi ha detto che il figlio Alessandro l'avrebbe picchiata e avrebbe tentato di soffocarla con un cuscino. Le avrebbe anche detto 'perché non muori?'». Di fronte al racconto agghiaccinate, Barbara D'Urso resta senza parole. Rita continua: «Monica mi ha chiesto di prendere le chiavi della sua macchina, per evitare che le prendesse Alessandro. Lui è fuggito. Ora, mentre lei è in ospedale io mi occupo delle sue due cagnoline».

La Procura di Bologna ha disposto lo stato di fermo per il 19enne. A quanto risulta, il giovane - in cura da uno psichiatra - sarebbe apparso in stato confusionale ai militari, che lo hanno rintracciato a casa dei nonni paterni, a Borgo Panigale.

