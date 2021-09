Pomeriggio 5, lite in tv. L'ospite va fuori di sé, intervengono gli opinionisti: «Fermati!». Barbara D'Urso allibita

Pomeriggio 5 , lite in tv. L'ospite non smette di parlare, intervengono gli opinionisti: «Fermati!». Barbara D'Urso allibita. Oggi, nel consueto talk con gli analisti, si è tornati a parlare del green pass per il personale docente. Ospite in collegamento un professore di fisica di Vicenza non vaccinato che è contro la certificazione verde per entrare in classe.

«Non mi vaccino e mi rifiuto di pagare i tamponi - spiega il docente -. Non sono no vax e non sono sì vax. Io e alcuni miei colleghi siamo stati in provveditorato e abbiamo chiesto un tavolo di dialogo. Siamo contro il green pass. La scienza mette a confronto diverse posizioni». La conduttrice chiede al prof perché si rifiuti di fare il tampone, ma l'insegnante continua a parlare imperterrito, senza rispondere alla domande. Barbara D'Urso prova a fermarlo, ma niente da fare. L'insegnante continua a spiegare le sue ragioni. A quel punto, gli analisti sbottano in diretta: «Fermati!».

Alla fine, Barbara D'Urso riesce a inserirsi e commenta così la posizione del prof: «La tua responsabilità in questo momento è essere lontano dal Covid e non contagiare i ragazzi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Settembre 2021, 19:29

