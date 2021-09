Pomeriggio 5 , lite in tv. La frase choc dell'ospite spiazza tutti. Barbara D'Urso furiosa: «Che hai detto?». Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è parlato della maestra no vax di Sulmona, in servizio presso una scuola dell’infanzia di Collarmele, pronta allo sciopero della fame contro l'obbligatorietà del green pass.

La maestra in collegamento spiega: «Non mi sento un'untrice. Anzi lo scorso anno dicevano che erano i bambini i potenziali untori. Nel personale docente è stata raggiunta l'immunità di gregge. Perché io devo essere costretta a fare il vaccino o il tampone? Dovrei fare tre tamponi a settimana e il costo sarebbe un problema». Poi la frase choc che ha fatto rabbrividire gli ospiti in studio: «E poi i bambini non muoiono...». Gli analisti presenti in studio sobbalzano sulla sedia. Antonio Caprarica, storico corrispondente da Londra, s'infuria: «Se dice questa cosa non è adatta a insegnare». Gli fa eco Caterina Collovati: «Lei dovrebbe insegnare ai suoi allievi a rispettare le regole». E ancora: «I bambini non muoiono di Covid? Faccia un giro al Gaslini».

Barbara D'Urso, senza parole, cerca di far ragionare la maestra no vax: «Ma se lei fosse un'asintomatica contagerebbe i bambini che lo porterebbero a casa...». Gelo in studio.

