Pomeriggio 5, l'insulto choc a Elettra Lamborghini: «Non la definerei...». Barbara D'Urso reagisce così

Pomeriggio 5 , il commento inaspettato su Elettra Lamborghini: «Non la definerei bellissima...». Barbara D'Urso reagisce così. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è tornati a parlare di Isola dei Famosi, all'indomani del serale in cui Akash Kumar ha affronato in studio le domande della conduttrice Ilary Blasi e degli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Tra gli ospiti di Pomeriggio 5, il visconte Ferdinando Guglielmotti, che nelle scorse settimane si è ritirato dal reality. Interpellato da Barbara D'Urso sulle ultime dinamiche dell'Isola, il visconte non le ha mandate a dire: «Akash Kumar? Ne è uscito benissimo. Aveva tutti avversari in studio. Ilary lo ha accolto presentandosi e Zorzi lo ha attaccato dall'inizio. Akash ha messo un suo problema, ha detto di soffrire di dislessia e ne è uscito benissimo».

Non è tutto. Dopo un servizio su Elettra Lamborghini, Barbara D'Urso esclama: «Ha un viso stupendo, è bellissima». Ma il visconte spiazza tutti: «Non mi piace, non la definerei bellissima». Ma gli altri ospiti non sono d'accordo: «È anche molto semplice». La conduttrice chiosa: «È bellissima, posso dire di averla cresciuta. Ha iniziato a partecipare ai miei programmi ann fa». Replicherà Elettra al visconte? Staremo a vedere.

