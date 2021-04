Paura a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso interrompe la diretta: «C'è stato un boato. Non so cosa sia successo». Poi va in pubblicità

Barbara D'Urso interrompe la diretta di Pomeriggio 5: «C'è stato un boato. Non so cosa sia successo». Poi va in pubblicità. Paura in studio. Pochi minuti fa, è terminato il programma contenitore di Canale 5. Come sempre, l'ultima parte della trasmissione è dedicata al gossip e oggi si è parlato del compleanno della regina Elisabetta. Quando all'improvviso è accaduto qualcosa.

La conduttrice sente un boato e chiede agli autori cosa sia successo: «Ho sentito un grande boato, cosa è stato? Andiamo in pubblicità per favore». Rientrati in studio, Barbara D'Urso spiega tutto: «Mi hanno detto gli autori che sono stati due tuoni. Ma il boato è stato davvero enorme, ci siamo spaventati tutti».

Immediati i commenti dei fan di Pomeriggio 5 su Twitter: «Abito a Cologno Monzese anch'io, li ho sentiti». E ancora: «Che tuoni, li abbiamo sentiti». E c'è chi rassicura la conduttrice: «Tranquilla Barbara sono tuoni, li ho sentiti anch'io». Pomeriggio 5 torna domani, col cuore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 19:25

