Pomeriggio 5 , tensione in diretta. L'ospite, fuori di sé, zittisce Barbara D'Urso. La reazione di lei spiazza tutti. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è parlato della sentenza della Cassazione secondo cui «il crocefisso in aula non può essere obbligatorio, ma non è nemmeno discriminatorio».

Leggi anche > Vicepreside di scuola elementare accusata di stupro di un'alunna di 13 anni: «Genitori sotto choc»

Tra gli ospiti in collegamento, il professore che nascose il crocefisso in classe. Il prof si è infuriato per essere stato interrotto dalla conduttrice mentre spiegava le sue motivazioni. «Fammi parlare e poi ascolto. Anche perché io avevo delle perplessità a partecipare a questo contesto». Barbara D'Urso, incredula, spezza la tensione così: «Accipicchiarella». E su Twitter il bizzarro intercalare vola.

Barbara D'Urso

Poi, la conduttrice conclude: «Io non capisco coloro che vogliono togliere invece di aggiungere. Il crocefisso non è pericoloso, aggiungiamo anche i segni delle altre religioni».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA