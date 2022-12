Addio Ash e Pikachu, i Pokémon cambiano protagonisti dopo 25 anni. Fan sconvolti: «Sono insostituibili»

Tutto ha una fine. Anche quando si parla di cartoni animati. Ash Ketchum e Pikachu vanno in pensione. I due protagonisti dei "Pokémon" saranno sostituiti dopo 25 anni. Nell'aprile del 2023 comincerà un nuovo ciclo e verrà chiuso il capitolo che ha fatto appassionare milioni di bambini in tutto il mondo.

La notizia è stata lanciata dalla BBC e ha fatto subito il giro del mondo. «Erano due icone, sono insostituibili», commentano alcuni delle migliaia di fan che i Pokemon hanno nel mondo. «È stato uno straordinario previlegio dare voce ad Ash», afferma Sarah Natochenny, l’attrice che lo ha impersonato in inglese. «Non ha importanza cosa verrà dopo il suo episodio finale, ma Ash e Pikachu vivranno per sempre nei cuori di più generazioni». La serie animata era stata creata sulla scia del successo dei videogiochi pubblicati in Giappone nel febbraio 1996. I primi episodi erano andati in onda in Giappone nell’aprile del 1997, e in Italia solo nel gennaio del 2000.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 15:12

