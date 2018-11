Nel corso dell’odierna puntata di Vieni da me, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai1, Mauro Coruzzi in arte Platinette si è sottoposto all’intervista della cassettiera. L’artista ha parlato del rapporto con i suoi genitori: “I miei erano molto poveri. Con mio padre non facevo nulla, per esempio non mi ha mai insegnato a giocare a pallone. Arrivava da una guerra mondiale: era stato internato nei campi di concentramento, tornò in Italia dalla Germania a piedi. Se vedeva un film di guerra, subito cambiava canale. Ci siamo abbracciati solo alla fine della sua vita. Mia madre invece mi ha amato troppo: un genitore dovrebbe saper dosare il suo amore, altrimenti poi nella vita fai dei confronti”. Platinette ha parlato anche delle sue ultime apparizioni televisive, rivelando un retroscena: “Volevano farmi fare l’Isola dei Famosi, ma ho detto: ‘Ma come faccio a buttarmi? Scatenerei uno tsunami’!”.



La popolare drag queen ha speso parole di affetto per Moira Orfei: “Era una donna meravigliosa. Credo che mi abbia tolto il malocchio”. Sul finire dell’intervista, la commozione per un videomessaggio da parte dell’amica Grazia Di Michele, con la quale ha partecipato a Sanremo 2015 con il brano ‘Io sono una finestra’, incentrato sulla disforia di genere, che le ha detto: “Sei stato molto coraggioso a presentarti all’Ariston raccontandoti nudo. Lo hai fatto da uomo, con la barba, con il tuo non sentirti all’altezza. Lì ti ho stimato tantissimo. Hai presente ‘Almeno tu nell’universo’? Io per te ci sarò sempre. Ti voglio bene”.

