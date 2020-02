Platinette 'smascherata' da Barbara D'urso si scaglia contro Salvo Veneziano: «Sei uno sfigato»

Lunedì 3 Febbraio 2020, 01:28

Platinette perde le staffe e affronta a muso duro e con tono minaccioso, ricordando ancora una volta di essere stata offesa, oltre vent'anni fa, dall'ex concorrente del Grande Fratello, che non ci stà e ribadisce con forza la sua innocenza.nella scorsa puntata diin merito alle accuse di omofobia che è costata al', ha rivangato un episodio di circa vent'anni fa: «Salvo vent’anni fa, appena uscito dal Grande Fratello e traghettato nella Buona Domenica di Costanzo ebbe un confronto con me particolarmente forte al punto che mi disse 'meglio tossico che fr**o’. Io reagii in maniera sconsiderata e feci prendere anche una bella multa a Mediaset». Frase che Salvo ha sempre negato di aver pronunciato. Durante la diretta della nuova puntata domenicale di Live non è la D'Urso, la presentatrice che aveva promesso che avrebbe fatto chiarezza, ha dichiarato: «Due persone della nostra redazione si sono messe a guardare tutte le puntate ma non hanno trovato le parole di Salvo. Abbiamo chiesto anche ai legali di Mediaset ma non ci fu nessuna multa da 150 milioni». Salvo Veneziano esulta, ma Platinette non la prende bene, si alza dalla sedia e con fare minaccioso continua a rivolgersi in modo sgradevole verso l'ex gieffino, che invece non cede alle continua provocazioni.non sembra voler cedere e fa uno scivoloneChiedete a Maurizio Costanzo, lui c'era e si ricorderà di sicuro».