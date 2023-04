Platinette torna in televisione dopo l'ictus, l'annuncio a sorpresa: «Ci vediamo oggi in diretta»

di Redazione web

Buone notizie per Mauro Coruzzi, Platinette. «Dopo un mese esatto dal fattaccio oggi ritorno a italia sì» scrive felice sul suo profilo Instagram, annunciando il suo ritorno in televisione dopo l'ictus che l'ha colpito. Con un video, l'icona della tv ha detto in un modo simpatico che tornerà in tv: dei cartelli su cui Mauro ha scritto della sua partecipazione al programma della Rai. «Ci vediamo su Raiuno alle 16.45 circa, con Marco Liorni». Insomma, Platinette è in forma e pronto a tornare in pista.

Il ritorno a casa

È passato esattamente un mese da quando Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus e dopo il ricovero in ospedale per venti giorni, il conduttore è tornato nella sua dimora accanto alla sua cagnolina Kiri. Su Instagram, Mauro Coruzzi ha mostrato foto e video dell'incontro speciale col suo amato amico a quattrozampe e ora i due possono tornare a rilassarsi insieme nel «nuovo divanoletto». Una carrellata di foto insieme al suo cane Kiri pubblicata su Instagram con la didascalia: «In casa, relax». Mauro Coruzzi si è mostrato in condizioni serene e tranquille, anche se il percorso di convalescenza continuerà ora da casa. Pioggia di like e commenti da parte di amici e colleghi sotto al post condiviso dal conduttore: «Bentornato a casa», si legge.

