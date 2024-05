Pippo Baudo ricoverato? Come sta davvero il conduttore, la smentita dal suo staff: «Non sappiamo il perché di questa notizia»

Pippo Baudo non compare in televisione da diverso tempo, tanto è vero che in giro sta circolando una voce sulle condizioni di salute dello storico conduttore. Il celebre volto della Rai, secondo alcuni, non sembrerebbe stare in gran forma: «Ha problemi di cuore ed è ricoverato in una clinica privata di Roma».

Le voci

A lanciare la notizia è stato Dillinger News, il portale di Fabrizio Corona.

Come sta davvero

A smentire l'indiscrezione di Fabrizio Corona ci ha pensato direttamente l'entourage di Pippo Baudo, che in una dichiarazione al portale Tag24.it ha commentato: «Sta bene, non sappiamo chi e per quale motivo è stata data questa notizia, in ogni caso sta bene».

