Pippo Baudo compie 87 anni, il conduttore torna in tv: ecco dove lo vedremo per il suo compleanno

Grande festa per Pippo Baudo. Il prossimo 7 giugno il conduttore compirà 87 anni e in quello stesso giorno partirà su Rai1 la nuova stagione di Techetechetè. Quale miglior modo allora di iniziare l’edizione 2023 se non con una puntata dedicata a un mostro sacro della tv come Pippo?

Pippo Baudo nella nuova stagione di Techetechetè

Il profilo Twitter CinguettaRai riporta infatti: “Mercoledì 7 giugno parte la nuova stagione di #Techetechetè.

Previste puntate sul Festival di Sanremo e incentrate sulle nuove generazioni, con ampio spazio ai cantanti contemporanei”.

Non un ritorno in carne e ossa, dunque. Pippo Baudo manca da parecchio tempo in tv. D’altronde lui stesso ha fatto sapere che dopo una vita trascorsa sul piccolo schermo è arrivato il momento di riposare.

