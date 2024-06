Pippo Baudo compie 88 anni: come sta oggi? Le sue condizioni di salute e le ultime notizie

Pippo Baudo ha festeggiato il suo 88° compleanno e, attraverso un'intervista rilasciata a "Gente", ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute, nonostante recenti rumors su problemi cardiaci. Baudo ha dichiarato di aver effettuato solo controlli di routine e visite per un problema al ginocchio. Nulla più.



Pippo Baudo, quelle parole toccanti durante la sua ultima ospitata in tv: cosa ha detto sul suo addio

Il grande amore per la televisione

Lontano dagli schermi da qualche anno, è apparso recentemente in collegamenti televisivi, mantenendo vivo il suo amore per la TV.

Le notizie sulla sua salute

Pippo Baudo non compare in televisione da diverso tempo, tanto è vero che in giro spesso circola la notizia che lo storico conduttore televisivo, volto di tanti programmi soprattutto della Rai, starebbe male. A lanciare la notizia in passato è stato Dillinger News, il portale di Fabrizio Corona. Sulla veridicità della questione, tuttavia, sono sempre esistiti moltissimi dubbi, e adesso sembrano essere arrivate anche una serie di smentite a riguardo.

