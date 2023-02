Pio D'Emilia, morto lo storico corrispondente dall'Estremo Oriente: aveva 68 anni

È morto a Tokyo all'età di 68 anni il giornalista Pio d'Emilia. Viveva e lavorava in Giappone, corrispondente dall'Estremo Oriente per Sky Tg24.

Chi era Pio D'Emilia

Nel Paese del Sol Levante era arrivato giovanissimo dopo aver vinto una borsa di studio come procuratore legale e la sua aspirazione giovanile era proprio quella di diventare avvocato penalista in uno studio internazionale Il giornalista era a entrato a Sky nel 2005, come corrispondente per l'Asia Orientale e in quelle vesti ha coperto eventi come lo tsunami del 2008, il tifone Hayan nelle Filippine, la crisi nucleare in Corea del Nord, gli scontri in Birmania e in Tibet e l'incidente nucleare di Fukushima. Nel 2016 è stato insignito del Premio Ischia quale 'Giornalista dell'Anno'.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 16:44

