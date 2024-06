Pio e Amedeo in Rai? Il comunicato ufficiale svela il futuro della coppia

di Cristina Siciliano

Pio D'Antini e Amedeo Grieco, meglio conosciuti come Pio e Amedeo, rispondono con una nota ufficiale alle indiscrezioni. I due comici sono davvero a un passo dal firmare un contratto con la Rai? Questa è la domanda che molti si stanno chiedendo nelle ultime ore dopo il tam tam delle indiscrezioni. In questi giorni è circolata infatti la notizia che Pio e Amedeo fossero in trattativa con la Rai per avere uno spazio in Rai 3 e, quindi, pronti a lasciare le reti Mediaset. Il duo comico però ha smentito tutto nelle ultime ore: non c'è nessuna trattativa o novità.

Il comunicato

I due comici smentiscono le voci e le indiscrezioni con una nota ufficiale. «Pio e Amedeo smentiscono qualsiasi tipo di trattativa con la Rai - si legge sul profilo ufficiale Instagram di Pio e Amedeo -. In merito a quanto riportato da alcuni media negli ultimi giorni e ore, che sosterrebbero il passaggio di Pio e Amedeo alla Rai, gli artisti e il loro management smentiscono che ci sia un'apertura nei confronti dell'Azienda. Il rapporto dei due artisti con Mediaset e l'Editore è dei migliori e volto alla continuità».

La carriera

Pio e Amedeo hanno fatto molta gavetta in televisione, soprattutto in reti locali come Telefoggia e Telenorba.

Una carriera che non è ancora finita e quello che accadrà, come dice il grande Lucio Battisti, «lo scopriremo solo vivendo».

