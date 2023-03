Pio e Amedeo a Felicissima Sera: «Il GfVip? Quel programma ha reso il pubblico di Canale 5 ignorante»

di Redazione web

Esordio per Pio e Amedeo in prima serata con Felicissima Sera. I due comici pugliesi si sono esibiti su Canale 5, con la solita dose di battute taglienti. Tra queste, anche una frecciata al Grande Fratello Vip. Amedeo, durante lo sketch con Gigi D'Alessio, ha scherzato sugli effetti collaterali provocati dal programma di Alfonso Signorini.

Cosa ha detto Amedeo

Amedeo ha scherzato con Gigi D'Alessio: «Questo è comunque un pubblico di Canale 5, un pubblico... ignorante. Vengono da sei mesi di GFVip, è normale. Vedono te e vedono Dio», ha detto. La battuta ha conquistato i social, rilanciata da decine di utenti. «Oddio, non l'ha detto veramente, sto esplodendo», ha scritto un utente. Tra gli ospiti, c'erano anche Silvia Toffanin, Elisa e Michelle Hunziker.

La conduttrice italo-svizzera è stata protagonista di un botta e risposta: «Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?», domanda Amedeo, intendendo il sesso tra ex. La Hunziker spiazza tutti: «Ogni tanto sì, per educazione…». Dopo una risata, la correzione velocissima: «Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato».

"Il pubblico di Canale5 è un pubblico ignorante: vengono da 6 mesi di #GFVIP" 😂😂😂#FelicissimaSera pic.twitter.com/0gTCNsiC36 — Sτεʃλno (@ilGerrino92) March 24, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 09:08

