Le indagini sui grandi fatti di cronaca viste dalla parte dei Commissari. Su Rai 3 Pino Rinaldi porta gli spettatori Sulle tracce del male, il sabato in seconda serata su Rai 3. Raccontando il corso delle investigazioni al fianco della Polizia. Domani sarà la volta del caso I quattro Kappa: «Parleremo di una storia avvenuta a Padova ma che ha colpito tutta Italia - racconta Rinaldi - Si parte dall'omicidio di un tassista, pare una rapina finita male, ma qualcosa non quadrava. Si indaga, ma dopo pochi giorni arriva un altro delitto. Poi, finalmente, una svolta porterà alla soluzione del caso, che racconto insieme ad Alessandro Giuliano, dirigente della Polizia».La particolarità del programma sta proprio nell'approccio diretto dei Commissari: «Emergono persone e situazioni ben diverse da quelle delle fiction tv, basate spesso su canoni più letterari che realistici. Seguendo la cronaca, si può verificare che molte fiction contengono buchi e inesattezze».Commissari, in più, offre un approccio umano, volto a rendere più vicine le figure degli intervistati: «Uno degli investigatori mi ha narrato un episodio buffo, di quando, nel pieno di un'indagine, è dovuto tornare a Roma per dimostrare al figlio che Babbo Natale esisteva. Poi ha ripreso servizio a Sarzana, in Liguria, e ha portato a termine un'operazione importante».Un programma, quello prodotto da Magnolia - Banijay Group per Rai3, che cerca di sfuggire alla morbosità dilagante in tv: «Bisogna cercare sempre di verificare - sottolinea Rinaldi - di non attaccarsi alle briciole lasciate da qualche parte coinvolta. E si deve cercare di mostrare solo quello che è funzionale alla storia, senza concessioni al voyeurismo».