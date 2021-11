Pino Quartullo, a "Oggi è un altro giorno" il ricordo di Gigi Proietti: «Poco prima di andarsene mi ha chiamato e...»

Pino Quartullo ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. Pino Quartullo è un attore, autore e regista che ha iniziato la sua carriera con Gigi Proietti.

Pino Quartullo ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. Pino Quartullo ha parlato dell’inizio della sua carriera: «Mio padre era in ingegnere – ha fatto sapere - e io stavo studiando architettura. Volevo fare spettacolo e a cinque esami dalla fine mi hanno preso tanto al laboratorio di Gigi Proietti quanto l’accademia. Io ho fatto ambedue e nel mentre mi sono anche laureato facendo contenti i miei genitori».

Indimenticabile per lui Gigi Proietti: «Pochi giorni prima che se ne andasse mi ha chiamato, mi ha detto che aveva un’idea per fare “Cime tempestose” in Pugliese. Fino alla fine è stato un bambino che si divertiva, grande professionistache cercava sempre cose nuove. Ti teneva in piedi fino all’alba con racconti, barzellette e idee come rifare l’Otello in cui lui era un giocatore di calcio e il suo massaggiatore Iago».

Puno Quartullo è a teatro con “Hollywood Burger”: «Sono in scena con Giobbe Covatta. La storia è quella di due attori alla mensa degli studios di Hollywood. Lui nella sua vita è stato sempre tagliato dalla scena mentre io ho interpretato sempre parti importanti ma in cui non mi si riconosce, come ad esempio la scimmia di "2001 Odissea nello Spazio". Un testo molto divertente che girerà i teatri d’Italia».

