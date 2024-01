Pino Insegno nuovo volto della destra di Meloni? «Prima la mia nuova sit-com». Ma non c'è il suo nome nel palinsesto Rai

di Redazione web

Nessuna Eredità in tv, ma quella di Meloni - in politica - è auspicabile per Pino Insegno? «È una cavolata», risponde a Repubblica il doppiatore e conduttore ma soprattutto, amico di Giorgia Meloni. «Non ci penso a candidarmi, da nessuna parte. Continuo col mio lavoro, ho tante cose da fare e che sto già facendo», sottolinea il membro della Premiata Ditta.

I progetti

Dopo la promessa sfumata dell'Eredità, che gli era stata promessa e poi invece è finita a Marco Liorni, Insegno annuncia di avere nuovi progetti: «Ho il teatro, i corsi di formazione, la web serie per Poste. E una sit-com. Ne parlerò più in là, non dichiaro più nulla da mesi. Mi sono stufato», racconta a Repubblica.

Da sottolineare che la Rai ha già ufficializzato il suo pacchetto fiction: una su Mussolini, un’altra sulle Foibe, programmi su D’Annunzio e Marinetti ma un prodotto a nome di Pino Insegno non compare.

La politica

Pino Insegno nuovo volto della destra? Su una sua possibile discesa in politica dice: «Magari un giorno sì, ma dopo i 70 anni», aveva raccontato proprio a Repubblica. La tv e il doppiaggio restano i suoi punti fermi: «Ho doppiato 400 professionisti, ho fatto 600 puntate in tv. In panchina io? Non ci sto».

