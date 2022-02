Pino Insegno a Oggi è un altro giorno: «Ecco cosa ho scoperto da bambino»

Pino Insegno racconta a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone alcuni momenti della sua vita riportati nell'autobiografia "La vita non è un film". L'attore e doppiatore che ha prestato la voce ai divi di Hollywood per opere cinematografiche memorabili ricorda gli esordi e quell'episodio che ha cambiato il suo modo di amare le donne. «Ho scoperto da bambino di avere un solo testicolo, che l'altro mi era stato asportato», spiega.

«Pensavo che non potevo avere figli e invece ne ho quattro... Immagina un ragazzo che cresce ed è convinto di poter perdere qualcosa. All’inizio c'era la vergogna di avere un solo testicolo; negli anni Sessanta il nascondersi era all’ordine del giorno. Con i primi successi con le ragazze le cose sono cambiate. Quel 'no' di mia madre al 'Si può cambiare questa cosa?' mi ha insegnato tanto perché il ragazzo cresce pensando al suo valore in base ai centimetri», aggiunge.

Sugli esordi, ricorda di aver cominciato doppiando i film porno con il cosiddetto "brusio-orgia": «Se ansimi a vuoto per più di 30-40 secondi mandi in iperventilazione il cervello. Qualcuno è svenuto». Sulla Premiata Ditta, infine, spiega: «Abbiamo deciso che il nostro percorso era fatto dopo trent'anni e non si può pensare a una reunion. Rischieremmo di rovinare tutto».

