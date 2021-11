Pino Donaggio, rivelazione a “Oggi è un altro giorno”: «Ho rischiato la vita, l'ala dell'aereo ha preso fuoco..»

Pino Donaggio ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno . Illustre cantante e compositore Pino Donaggio festeggia i suoi 80 anni con la biografia, “Come sinfonia”, in cui racconta la sua vita e la sua grande carriera.

Ospite a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone Pino Donaggio. Pino Donaggio ha venduto milioni di copie con il brano “Io che non vivo” ed è stato l’autore di colonne sonore di famosi film e serie televisive, tra cui alcuni lavori di Brian De Palma. Pino Donaggio è nato a Burano da una famiglia di musicisti: «Ho iniziato con il violino - ha raccontato - strumento che suonava mio padre, e ho sempre pensato di fare il violinista, mai il cantante. A 16 anni in montagna c’era una gara di rock and roll e alla fine della competizione di doveva cantare e mi sono esibito in “Diana” di Paul Anka. Da li ho visto la reazione positiva del pubblico e delle ragazze ed ho deciso di iniziare».

Il successo arriva con “Io che non vivo (Senza te)”, reinterpretato da diversi artisti, ascoltata anche da Elvis Presley ed inclusa (unico brano italiano) dalla rivista Rolling Stone fra le canzoni più belle del mondo ("Fu Mina a spingere con il produttore"), ma poi improvvisamente la decisione di smettere di cantare e passare al mestiere di scrittore: «In tv ti facevano fare quello che volevano loro, a volte mi sentivo ridicolo. Poi cantare e frequentare il piccolo schermo mi provocava una forte emozione, la sera prima spesso non dormivo»

L'occasione di diventare compositore di colonne sonore è arrivata per caso: «Una sera ero in vaporetto e ho incontrato un coproduttore cinematografico, Ugo Mariotti. Mi ha chiamato il giorno dopo, ho avuto una riunione con il regista e proposto 3 temi. Alla fine ho realizzato la colonna sonora della pellicola che ha vinto anche dei premi. Con il tempo sono arrivato a lavorare con Brian De Palma e ho partecipato anche a feste Hollywoodiane, dove circolavano droga e alcolici come nei film».

Nel passato è sopravvissuto a un incidente aereo: «Era il 1981 ed ero in volo per New York . Un’ala ha preso fuoco per via di un malfunzionamento del motore, poi per fortuna sono riuscito a spegnerlo e atterrare. Ho avuto l’esaurimento nervoso per quanto vissuto, è stato un vaso di Pandora che ha portato fuori anche le tensioni vissute in passato, come quelle per Sanremo. Il successo non è sempre bello come si racconta».

