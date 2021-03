Live Non è la D'Urso, Pina Auriemma e l'omicidio Gucci: «Speravo di essere dimenticata»

A “Live Non è la D'Urso” Pina Auriemma, la “maga” del caso Gucci, accusata dell'omicidio di Maurizio Gucci assieme a Patrizia Reggiani. Lei è uscita dopo 13 anni di carcere e si trova di nuovo al centro dell'attenzione per via del film che sul caso sta girando Ridley Scott, con grandi nomi nel cast come Al Pacino e Lady Gaga: «Speravo di essere dimenticata - ha confessato- ma così non posso ricominciare».

LIVE NON E' LA D'URSO, PINA AURIEMMA PARLA DELL'OMICIDIO GUCCI

Pina Auriemma, ospite di “Live Non è la D'Urso” ha confessato che dopo gli anni di carcere sperava di poter ricominciare, ma il film di Ridley Scott ha riportato il caso alla luce: «Il mio sogno – ha spiegato - era quello di essere dimenticata dopo 13 anni di pena, ma con questo film non posso ricominciare. Mi chiamano “maga” ma è un errore, mi pare che fu il questore che mi associò alla magia perchè la signora Reggiani aveva l'abitudine di farsi fare le carte e io, benché non ci credessi, l'accompagnavo».

Pina Auriemma ha poi parlato di Patrizia Reggiani e dell'omicidio Gucci: «Siamo state amiche per trent'anni, lei si era fissata e voleva far uccide il marito, lo chiedeva a tutti e l'ha chiesto anche a me. Le ho presentato una persona, ma in realtà era una truffa, la doveva solo stare a sentire e prendere tempo. Poi lei si è accordata con lui e altre persone, si è mossa da sola. Quando Maurizio è morto, sapendo che potevo andare dai Carabinieri e raccontare tutto, mi ha fatto sedare. Mi hanno definito la sua “tata”, ma no lo sono mai stata, non sono stata neanche la sua dama di compagnia dato che non sono mai stata pagata. Ha avuto un'infanzia difficile e io sono una persona molto disponibile. Non la voglio più veder ne sentire, è una donna pericolosissima che può dire qualsiasi cosa. Se ci stesse guardando però le dico che non ho rancore verso di lei, ho pagato caramente il fatto di frequentarla e farmi convincere».

