Al via su Sky tg24 la serie short “pillole di recovery”

Da mesi due parole sono al centro del dibattito politico e sociale: “Recovery Fund”. Una locuzione inglese che identifica quello che è unanimemente considerato lo strumento fondamentale per la ripartenza dell’Europa, dopo la crisi causata dalla pandemia del covid19.

Ma in cosa consiste davvero il piano di aiuti “Next Generation EU” , questo il suo nome ufficiale, che l’Unione Europea ha messo in campo non solo per rilanciare la propria economia, ma ancor più per ridisegnare il volto della propria società? Come si inserisce, in questo progetto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che l’Italia – al pari degli altri Stati europei – dovrà presentare? Prova a rispondere, con domande semplici e risposte altrettanto comprensibili e immediate, la nuova serie short di Sky TG24, Pillole di Recovery in onda dal 28 aprile 2021 all’interno di tutte le principali edizioni del tg, e sempre disponibile sul sito skytg24.it, on demand e sui canali social.

La serie, a cura di Andrea Bignami e dei vicedirettori di Sky TG24 Omar Schillaci e Alessandro Marenzi, che ne è anche autore e storyteller, e con la regia di Flavio Maspes, punta a raccontare in modo semplice, ma al contempo rigoroso, cos’è e cosa comporterà per l’Italia - e dunque per l’Eurozona - l’attuazione di questo ambizioso piano. Una guida chiara e veloce per raccontare, anche chi non ha particolare dimestichezza con i temi economici, un argomento che sarà centrale per il futuro del Paese e avrà un impatto sulle vite degli italiani per molti anni a venire. Circondato da una spettacolare scenografia in realtà virtuale, realizzata all’interno del Milano Media Hub di Sky Italia, e con l’ausilio di grafiche 3D, Alessandro Marenzi spiegherà cos’è e in cosa consiste il Recovery Fund, come è nato, di quali strumenti si compone, tra finanziamenti a fondo perduto e debito, come sarà finanziato e con quali vincoli e quale impatto potrà avere sull’economia italiana ed europea. I titoli delle diverse puntate saranno: “L’Europa batte un colpo”, “Prestiti o regali?” e “Chi paga”.

“Pillole di Recovery” fa parte degli approfondimenti short di Sky TG24, una nuova modalità di racconto e di fare informazione, che mixa il rigore giornalistico, da sempre parte del dna della testata, ai linguaggi più vicini ai nuovi media. Un format complementare, applicato questa volta a un tema complesso come l’economia, che si affianca al lavoro che il canale all news fa tutti i giorni, raccontando approfonditamente le politiche economiche, i mercati e le imprese, sempre al servizio dei telespettatori. Inoltre, sul sito Skytg24.it, che ospiterà anche tutte le puntate, saranno disponibili tanti contenuti speciali sull’argomento, che saranno immediatamente raggiungibili inquadrando un QR che comparirà durante la messa in onda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA