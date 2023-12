Pilar Fogliati, dalla carriera all'amore con Severiano Rocchi: «Mi piacerebbe avere dei figli, ma non ora»

di Cristina Siciliano

Pilar Fogliati, pseudonimo di Marìa Del Pilar Fogliati, è al momento una delle attrici più apprezzate dal pubblico italiano. L'attrice ha vissuto un 2023 ricco di successi con la partecipazione alla serie televisiva Rai "Cuori" e il suo recente ruolo come attrice protagonista in "Odio il Natale 2" su Netflix, dove ha interpretato il personaggio di Gianna. E proprio nelle ultime ore, Pilar Fogliati si è raccontata a tutto tondo, dalla carriera all'amore con Severiano Recchi, uomo lontano dal mondo dello spettacolo con il quale è andata di recente a convivere.

Le parole di Pilar Fogliati

«Un giorno vorrei avere una famiglia e dei figli ma da dirlo a farlo ce ne passa - ha spiegato Pilar Fogliati in un'intervista a Vanity Fair -. Questo è qualcosa nei miei piani, soprattutto i figli. Mi piacerebbe averne almeno due ma non ora».

L'attrice ha poi parlato della sua autostima e di come reagisce generalmente agli insulti degli hater sui social. «Ci sono dei giorni in cui sento di non valere niente e altri in cui va un po' meglio - ha spiegato Pilar Fogliati -.

La serie televisiva Odio il Natale 2

Nella serie Netflix, Pilar Fogliati interpreta il personaggio di Gianna, una giovane donna alla ricerca dell'amore durante il periodo di Natale. Nella seconda stagione, Gianna incontra il vicino di casa interpretato da Pierpaolo Spollon. «Ho sempre amato Pierpaolo, infatti speravo presto o tardi di fare qualcosa con lui - ha sottolineato Pilar Fogliati -. E poi sa fare tutto: cantare, ballare, recitare. È uno showman pieno di talento».

