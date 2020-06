Pietro Taricone morto 10 anni fa, Kasia Smutniak lo ricorda con questa foto: cosa significa

Ora che Taricone non c'è più, Kasia ha fondato una onlus dedicata all'ex compagno e porta avanti un progetto di solidarietà per quella comunità asiatica. È lei a raccontarlo: «Siamo stati una volta sola in Mustang io e Pietro. Una volta sola. E tanto è bastato per innamorarsi di quel posto, della cultura, della gente…Non avrei mai pensato che esattamente 8 anni dopo sarei tornata, da sola con una figlia, per costruire una scuola!Tutto e cominciato da Pietro. Un giorno è tornato a casa con un’idea, una delle sue tante idee pazze, urlando “Andiamo in Nepal!». Due bimbi di spalle e sullo sfondo le montagne del Nepal . A dieci anni dall'incidente mortale con il paracadute che ha ucciso Pietro Taricone Kasia Smutniak sceglie di postare sul suo profilo Instagram una foto molto significativa. È un'immagine del Nepal, di Mustang dove grazie alla onlus dedicata a Taricone esiste una scuola frequentata da 56 bambini.Ora che Taricone non c'è più, Kasia ha fondato una onlus dedicata all'ex compagno e porta avanti un progetto di solidarietà per quella comunità asiatica. È lei a raccontarlo: «. Una volta sola. E tanto è bastato per innamorarsi di quel posto, della cultura, della gente…Non avrei mai pensato che esattamente 8 anni dopo sarei tornata, da sola con una figlia, per costruire una scuola!Tutto e cominciato da Pietro. Un giorno è tornato a casa con un’idea, una delle sue tante idee pazze, urlando “Andiamo in Nepal!».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non so per quale motivo, forse spinto dalla curiosità pura, forse dalla lettura di un libro o di qualche articolo, o forse semplicemente guardando National Geographic che ha sentito parlare dell’antico regno del Mustang e ha deciso di partire. Perché Pietro era così, puro istinto con la curiosità di un bambino, e la voglia matta di fare tutto subito. È riuscito persino a trovare una persona che ci era stata più volte in Mustang, ci aveva abitato, lavorato e ne parlava con grande entusiasmo. Ci è venuta la curiosità di conoscerlo anche per capire meglio di cosa parlasse e alla fine abbiamo deciso di andare a incontrarlo», scrive.