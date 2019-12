Pietro Genuardi sbotta a Vieni da me: «Vai via, solo io posso prendermi in giro...». Caterina Balivo reagisce così





di Emiliana Costa Pietro Genuardi sbotta a Vieni da me : «Vai via, solo io posso prendermi in giro...». Caterina Balivo reagisce così. Oggi, l'attore, volto della fiction Il Paradiso delle Signore, è stato ospite nel salotto di Rai1. Pietro Genuardi si è raccontato nell'angolo della "cassettiera", dall'infanzia alla carriera di attore.



Caterina Balivo ha mostrato all'ospite alcune foto del passato e Genuardi ha scherzato sul fatto che avrebbe preso qualche chilo. A quel punto, la conduttrice ha fatto alzare il tuffatore Tommaso Rinaldi, opinionista della trasmissione, per mettere a confronto i rispettivi addominali. Genuardi ha replicato così: «Vai via, solo io mi posso prendere in giro...». L'attore ha fatto l'occhiolino al pubblico in studio, fingendo di essersi arrabbiato. Rinaldi è comunque tornato al suo posto.







Anche Caterina Balivo è tornata a sedersi e ha accolto lo sfogo ironico di Pietro Genuardi con una risata. La trasmissione continua. Venerdì 6 Dicembre 2019, 17:51

