Pietro Delle Piane, l’appello ad Antonella Elia: «Torna da me, sarà meno pirata e più signore»

Pietro Delle Piane vuole tornare con Antonella Elia dopo la separazione a seguito della partecipazione a “Temptation Island”. L'ex fidanzato dell'opinionista del Gf Vip lancia un appello per tornare al suo fianco: «Torna da me, ti prometto che sarà meno pirata e più signore».

PIETRO DELLE PIANE E ANTONELLA ELIA: L'APPELLO

Pietro Delle Piane e Antonella Elia si sono già rincontrati in tv: “Non mi sbagliavo a pensare che tutti e due provavamo lo stesso sentimento – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” - Spero che Antonella mi dia la possibilità di mostrare chi è il nuovo Pietro. Lei mi ha sorpreso e mi sono emozionato tanto sentendola dire che è ancora innamorata. Anche io l’ho sempre dichiarato. Durante la nostra relazione ho commesso errori di cui sono pentito e so che l’ha capito”.

Pietro Delle Piane promette ad Antonella Elia che cambierà: “Lei dice che non siamo fidanzati, anche se avverto il suo trasporto. Me la sta facendo pagare e fa ben. Io le mando i fuori tutta la settimana. Prometto che farò il bravo. E che sarò meno “pirata” e più “Signore”. Dietro la mia faccia da bandito, batte un cuore romantico!”.

