Pierpaolo Pretelli debutta con uno spettacolo tutto suo: «Ho voglia di mettermi in gioco e fare gavetta»

Finalmente svelato il mistero. La prolungata assenza di Pierpaolo Pretelli a Domenica In aveva fatto supporre che Mara Venier non volesse più l'ex gieffino nella propria trasmissione in qualità di modello. Un timore che ha messo in allarme il pubblico, prima della dichiarazione del fidanzato di Giulia Salemi, che ai microfoni di Rtl ha confessato di essere al lavoro a uno spettacolo tutto suo.

Pierpaolo Pretelli, il nuovo spettacolo in programma per giugno

I molti fan che avevano pensato a un dissidio fra Mara e il modello possono dormire sonni tranquilli: le ragioni del distacco sarebbero ben altre. Da qualche tempo il secondo classificato al Gf Vip 5 ha iniziato a lavorare a uno spettacolo: «Si tratta di una sorta di one man show dove canto, recito, ballo, insomma un'ora di spettacolo» ha spiegato ai microfoni di 'Facciamo finta che', il programma di Rtl condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri.

Per il modello si tratterà di una preziosa occasione per mettersi in gioco in prima persona e dimostrare il proprio talento: «Era uno dei miei sogni e il fatto che si stia realizzando per me è gratificante» ha confessato emozionato Pierpaolo Pretelli, che dovrebbe debuttare con il nuovo show a Roma e a Milano all'inizio di giugno 2022. «Lo stiamo preparando, è ancora un po' presto. Ho voglia di mettermi in gioco, di fare un po' di gavetta che è fondamentale, voglio provare a darmi una tara, a tararmi». Come ha sottolineato lo stesso Maurizio Costanzo, incoraggiandolo, l'importante è «insistere, anche se c'è qualcosa che non va, non fa niente, insistete». E chissà che Pierpaolo non stia già pensando anche a un programma con la sua Giulia Salemi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 22:46

