Chiambretti: «Riparto dalle donne, sono più sveglie. La Rai? È sull’orlo di una crisi di nervi»

di Donatella Aragozzini

«Un programma per le donne, con le donne, sulle donne». Così Piero Chiambretti definisce lo show di Rai3 che lo ha visto tornare in Rai dopo ben 22 anni, trascorsi prima a La7 e poi a Mediaset, “Donne sull'orlo di una crisi di nervi”, in onda il martedì in prima serata.

Che effetto le ha fatto rientrare nella grande famiglia Rai?

«Un effetto stimolante, nostalgico, si torna dove si era giovani e si cerca di dare un piccolo contributo. È un momento di caos ma mi fa piacere stare in questo caos. È un po' una Rai sull'orlo di una crisi di nervi, ma chi è che non lo è, oggi? Probabilmente un po' tutti, la precarietà galoppante che c'è nel mondo ci prospetta un futuro da film catastrofico americano, perché la vera paura dell'essere umano è l'ignoto».

Perché proprio un programma sulle donne?

«Perché le donne secondo me sono le colonne della società, perché sono più sveglie degli uomini e c'è curiosità nei loro confronti. Ma il titolo, che ovviamente prende spunto da un film iconico di Almodovar, non vuol dire che si debba parlare solo di donne che hanno una nevrosi. Anche se non posso parlare di politica, perché siamo in par condicio, ci sarà molta attualità. È un programma visionario, distonico, fuori dal comune, in onda ora per 5 puntate, poi altre 6 da ottobre e le ultime 8 da gennaio».

Il suo contratto con la Rai prevede anche altri progetti?

«Sì, nel 2025 farò anche un altro programma, dal lunedì al venerdì in access prime time, per 20 minuti. Si intitolerà “Finché la barca va”, saranno 25 puntate a maggio e 25 a settembre, i due periodi in cui il Tevere è navigabile: a bordo di una barca, affronteremo la realtà circostante, con riferimenti alla politica italiana».

E invece nel Sanremo di Carlo Conti potremmo rivederla, visto che lei conosce bene il palco dell'Ariston?

«Io ne ho già fatti tre, con Baudo, Carrà e Mike Bongiorno, può bastare. Ma credo che sul Festival si stia facendo un gran rumore per nulla: è vero che per alcuni è un punto d'arrivo e per altri un punto di partenza, ma non è operare a cuore aperto».

Come è cambiata la televisione, da quando lei a esordito, quasi 40 anni fa?

«Sono cambiati i telespettatori, ormai abituati a vedere una discreta marmellata spalmata per anni nella maggior parte dei canali. Questa televisione è come il gelato Pinguino, sei attratto dal packaging ma in pochi minuti è già sciolto. Va allevata una generazione che sappia valutare e non pensare che ci sia un unico pensiero».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA