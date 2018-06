Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è un fiume in piena nella sua ultima puntata di, programma che conduce in seconda serata su Canale 5. «Spero di rivedervi tutti prestissimo, magari in un orario migliore, o qui o altrove», dice salutando il suo pubblico e subito si vocifera di tensioni in azienda.Quell' "altrove" potrebbe significare un cambiamento di emittente, ma non necessariamente in Mediaset, magari anche in Rai. Piero non ha specificato i suo "altrove", ma sembra non esserci un clima sereno visto quello che dice in seguito. Su Libero precisa sulla scadenza del suo contratto: «Dovrebbe scadere ogni 10 giorni perché la data viene cambiata a seconda se fuori piove o c’è il sole; dovrei rimanere qui, da contratto, fino al giugno dell’anno prossimo», poi precisa: «Adesso c’è bisogno di uno scossone, vorrei giocare delle partite più sovente. Quello che aspetto dall’azienda è un mio rilancio, una mia maggiore presenza in video».Chiambretti lancia poi una frecciatina alla collega Michelle Hunziker proprio duramte l'ultima puntata di Matrix. Piero di presenta con il pigiama e la candela, polemizzando con il fatto che la conduttrice si sarebbe dilungata un po' troppo nel suo programma "Vuoi scommettere". «Avete visto l’ora? Purtroppo credo, immagino, che la signora Michelle Hunziker prima di noi si sia allargata un po’ troppo per il suo programma di scommesse. Forse una scommessa era proprio su di noi. Qualcuno avrà puntato sulla domanda: ‘Ma quelli anche a mezzanotte e mezza vanno in onda?’. Certo che andiamo in onda, anche all’1 e 48 e 20 secondi».