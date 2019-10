Piero Angela, show all'Auditorium: «Il segreto della scienza in tv è incuriosire»

Venerdì 18 Ottobre 2019, 07:40

Il mare non ha più segreti per, che con Alberto Luca Recchi il 21 ottobre li racconterà in uno show speciale sulle meraviglie degli oceani all’di. Alla prima tappa nella capitale se n’è già aggiunta un’altra, aldi Venezia il 17 dicembre.«Si tratta di un’operazione molto originale che unisce un esploratore subacqueo e le sue immagini alla voce di una cantante bravissima Noa, a un divulgatore scientifico, il tutto cucinato da Pino Strabioli».«Dicendo sempre cose interessanti. La scienza dà tante notizie nuove da raccontare e approfondire. Non bisogna mai dimenticare che è la curiosità che attira, perché le persone sono curiose. E io cerco di farlo da tanti anni in modo corretto. Il merito mio e di Alberto e di essere riusciti ad arrivare a un grande pubblico».«Per carità! Non mi faccia parlare di Alberto. Ha tanti pregi ma anche i suoi difetti fanno parte di lui».«Nella scienza si cerca sempre di collaborare per arrivare a una soluzione comune, tra ricercatori si mettono da parte le piccole invidie. Nella politica invece non si lavora per cercare soluzioni, è una lotta continua con la macchina del fango che agisce. Tutto ciò danneggia la collettività».«Ci sono tantissimi bravi conduttori. Si soffre la necessità di fare ascolti, tuttavia non si è noiosi come le vecchie tribune politiche di decenni fa».«Anche in passato ci sono stati movimenti ambientalisti, ma purtroppo non si è arrivati ai miglioramenti auspicati. I giovani fanno bene a chiedere un futuro, ma i politici sono troppo concentrati sul presente. I tanti paesi devono marciare all’unisono perché non basta disinquinare un laghetto o un fiume. In Italia si seguono molto di più le problematiche degli anziani rispetto a quelle dei giovani e delle famiglie. Le questioni si conoscono bene ma non si fa nulla».