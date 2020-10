Pierluigi Diaco , l'indiscrezione: «Torna in tv su Rai2 con un nuovo programma di interviste». L'ex conduttore di Io e Te potrebbe tornare presto in tv con un nuovo format, in onda il martedì in seconda serata su Rai2. Il titolo del nuovo programma è "Il Bianco e il Nero" e dovrebbe partire all'inizio del 2021.

Leggi anche > Elisabetta Gregoraci choc al Gf Vip: ecco perché non può baciare Pierpaolo Pretelli. «Ha un contratto...»

A comunicarlo, con un tweet, il giornalista Giuseppe Candela che cita l'Adnkronos. La scorsa estate, Pierluigi Diaco ha condotto Io e Te, il salotto pomeridiano di Rai1. Il programma venne interrotto con qualche puntata di anticipo a causa della positività di una collaboratrice. Adesso, Diaco è pronto a tornare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA