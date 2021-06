Pierluigi Diaco torna su Radio2 con "Ti sento": «Per me un ritorno alle origini». E a settembre la versione tv

Pierluigi Diaco torna a Radio2, negli studi di via Asiago, dove sin da giovanissimo ha intrapreso la sua carriera radiofonica. Il conduttore giornalista porta su Rai Radio2 Ti sento, il programma che ha saputo conquistare il pubblico di Rai2 (con una media di share del 4.6% toccando punte del 6) e che tornerà da settembre con una nuova edizione, anticipata dal debutto radiofonico. Dalla tv alla radio, dalla radio alla tv.

Su Rai Radio2, dal 28 giugno fino a fine luglio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 20 alle 21, al via la versione radiofonica di Ti sento. Un’anticipazione estiva per scaldare i motori, in vista della partenza ufficiale, dal 13 settembre. Le interviste saranno godibili anche in video, in diretta streaming su Rai Play.

“E’ un ritorno alle origini, nella casa radiofonica dove l’amore per la radio si è strutturato, consolidato e affermato dentro di me”, dice Pierluigi Diaco sul suo ritorno a Radio2, la rete per la quale ha già condotto Chiamate Roma 3131, La Cantina, Maglioni Marroni con Niccoló Fabi, Il Pittore con Ivano Fossati. “La radio è il mezzo che meglio di altri rappresenta il mio stato d’animo e sono grato di cuore ai direttori Paola Marchesini e Roberto Sergio per aver creduto in Ti Sento: un programma nato nella seconda serata di Rai2 e che alla radio troverà il suo luogo ideale e naturale”, prosegue il giornalista.

Il “focus” del programma, esattamente come nella sua versione tv, resta il suono, in tutte le sue possibili manifestazioni. Diaco e il suo ospite ripercorreranno un’esperienza “sonora” dai risvolti imprevedibili; ricordi ed emozioni affioreranno attraverso l’udito, perché se “l’occhio è superficiale, l’orecchio è profondo”, diceva Robert Bresson. Dunque, quale luogo migliore della radio per assecondare l’ascolto? Così, attraverso alcune suggestioni sonore, dal brano musicale al rumore dell’acqua che scorre, si indagherà sul modo di sentire e di percepire il mondo del protagonista. Per tornare ad ascoltare davvero e rivivere squarci di memoria personale e collettiva.





Ti sento è un programma scritto da Pierluigi Diaco, Filippo Mauceri e Maurizio Gianotti. Segui Radio2 in diretta streaming audio su RaiPlay Radio, sugli account social di Rai Radio2, Facebook, Instagram, Twitter e Telegram (con extra e contenuti speciali) e in video streaming su RaiPlay!.

