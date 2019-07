Pierluigi Diaco, arriva una lettera in diretta. Il conduttore si scioglie in lacrime a Io e Te

Martedì 30 Luglio 2019, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il conduttore del programma pomeridiano di Rai1 si è commosso durante la puntata di oggi pomeriggio. Dopo il consueto "faccia a faccia" - oggi con Massimo Dapporto - Diaco ha letto una lettera che lo ha toccato molto.La lettera era di una telespettatrice che soffre di depressione. Diaco risponde alla ragazza dicendo che non ha l'autorevolezza per darle dei consigli, ma le dedica una canzone, Costruire di Niccolò Fabi. Al termine del brano, il conduttore è visibilmente commosso.«Questa canzone - dice - è per tutte le persone che affrontano questa battaglia. Io ho conosciuto la depressione, i problemi psicologici non sono di serie B e non vanno sottovalutati».