Pierluigi Diaco in lacrime a Io e te: «Non è stata una bella giornata per me, è volato in cielo...»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, il conduttore del salotto estivo di Rai1 si è commosso in diretta, rivelando al pubblico di aver avuto una brutta notizia subito dopo la puntata di ieri pomeriggio.- dice commosso Diaco -Non sapete che io gli avevo chiesto di entrare a far parte della squadra della versione notturna, ma per motivi di salute di cui ora non voglio parlare non ha potuto. Ma ieri non mi aspettavo quella notizia».E continua: «». Applausi in studio.